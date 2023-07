Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cinci sute de zile, Rusia a lansat un razboi de cucerire neprovocat impotriva Ucrainei. Armata rusa a intenționat sa cucereasca Kievul in trei zile, dar nu a reușit sa iși indeplineasca niciunul dintre obiectivele propuse in Ucraina.

- Potențialul ofensiv al forțelor armate ale Ucrainei nu a fost epuizat, a declarat președintele rus Vladimir Putin la o intalnire cu reprezentanții Consiliului de Securitate al Federației Ruse."Trebuie sa plecam de la faptul ca potențialul ofensiv al inamicului nu a fost epuizat. CITESTE SI Turcia…

- Un baraj uriaș din zona controlata de ruși din sudul Ucrainei a fost distrus, declanșand un potop de apa. Armata ucraineana a acuzat Rusia ca a aruncat in aer barajul, in timp ce oficialii ruși au dat vina pe ucraineni.

- Un nou studiu revoluționar, desfașurat recent in SUA, dezvaluie ca inteligența artificiala a invins oamenii intr-un domeniu surprinzator. Cercetatorii de la Universitatea din California au creat un set de 195 de intrebari lasate de pacienți pentru medici pe forumul Reddit, și atat medicii, cat și inteligența…

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Apararea antiaeriana ucraineana a anunțat ca a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. Conform declarațiilor autoritaților ucrainene, un total de 18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din regiunea Kiev, au fost lansate de ruși. STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Rusia a desfasurat din trei nave de lupta in Marea Neagra in a doua zi de Paste, incarcate cu rachete Kalibr, raporteaza serviciul de presa al Fortelor Navale Militare ale Fortelor Armate ale Ucrainei. Incepand de luni dimineata, 17 aprilie, Rusia a desfasurat trei nave incarcate cu rachete "Kalibr"…