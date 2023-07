Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 500. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca discuțiile cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au vizat in principal prelungirea Acordului cerealelor cu Rusia și garanțiile de securitate pe care Kievul le

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat vineri seara ca discutiile cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au vizat in principal prelungirea Acordului cerealelor cu Rusia si garantiile de securitate pe care Kievul le cere din partea

- Moscova acuza ca Kievul planuieste un atac cu „bomba murdara” asupra centralei. Insa experții AIEA nu au gasit dovezi pentru niciuna dintre acuzații, dar au cerut rușilor acces suplimentar in centrala. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuza Rusia ca ar fi plasat dispozitive explozive pe acoperișurile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 16 iunie, ca orice fel de negocieri de pace cu Moscova sunt posibile doar dupa retragerea completa a trupelor ruse din teritoriile ocupate, informeaza CNN."Astazi, am spus in mod clar și repetat in cadrul intalnirii noastre ca a permite orice…

- Aceasta vizita planificata nu a fost anuntata oficial, in timp ce Papa Francisc nu a dat detalii despre initiativa sa de pace.La inceputul lunii mai, Papa Francisc a afirmat ca Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina.„Exista o…

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat duminica seara, 30 aprilie, Papa Francisc, potrivit Reuters. „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui”, a mai declarat…

- Joi, Kremlinul a declarat ca Marea Neagra nu va fi niciodata o „mare NATO” dupa ce ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba a indemnat in cadrul unui eveniment organizat la București ca alianța sa joace un rol mai important in ceea ce privește securitatea in regiune, relateaza Hotnews.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a exprimat speranta ca la Pastele de anul viitor va fi pace in Ucraina, totodata el transmitand un mesaj catre conationalii sai care duminica au celebrat Floriile ortodoxe si Pastele catolic pentru a doua oara de la inceperea invaziei ruse, transmite DPA…