- Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana au promis ajutor suplimentar de ordinul miliardelor de dolari pentru reconstructia Ucrainei in cadrul conferintei din Londra pentru reconstructia tarii, potrivit Reuters.Salutand sustinerea, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat totusi…

- Ucraina a cerut miercuri tarilor occidentale sa ofere un ajutor suplimentar de 5,5 miliarde de euro pentru reconstructia tarii in urmatoarele 12 luni, subliniind ca se confrunta cu cel mai mare proiect de reconstructie din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, relateaza Reuters. In cadrul…

- Rusia a lansat in noaptea de luni spre marți un amplu atac aerian asupra Ucrainei, vizand capitala și mai multe orașe, in timp ce cea mai mare parte a țarii și-a petrecut noaptea in sunetul sirenelor de raid aerian, transmite Reuters. Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca, potrivit…

- Autoritațile ucraienene afirma ca au distrus un depozit de muniție aflat in Hersonul ocupat de ruși, potrivit Reuters. Forțele ucrainene au distrus un depozit de muniție important in apropierea orașului portuar Henichesk, ocupat de Rusia, a declarat duminica Serhiy Bratchuk, purtator de cuvant al administrației…

- Kremlinul critica decizia Statelor Unite de a transfera in Ucraina, in premiera, bunurile confiscate ale oligarhului rus Konstantin Malofeyev, susținand ca masura este ilegala și ca se va intoarce impotriva Washingtonului, scrie Reuters. Procurorul general al Statelor Unite, Merrick Garland, a anuntat…

- Statele Unite vor furniza Ucrainei asistenta militara suplimentara, a anuntat miercuri Presedintia de la Washington, fara a oferi detalii despre valoarea noului pachet, anunța Mediafax.Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca noul pachet de asistenta militara va contine…