UPDATE 1 Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca, daca Suedia si Finlanda vor adera la organizatia militara, Rusia va trebui sa-si consolideze apararea in regiune, inclusiv prin desfasurarea de arme nucleare […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 50. Cea mai importanta nava ruseasca din Marea Neagra, in flacari UPDATE Rusia ameninta sa desfasoare arme nucleare in regiunea baltica daca Suedia si Finlanda vor adera la…