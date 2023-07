Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 498. Summitul NATO va fi determinant pentru securitatea Europei, afirma presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care pledeaza insistent pentru admiterea tarii sale in Alianta Nord-Atlantica, iar, pe fondul disensiunilor, un ofi

- Summitul NATO va fi determinant pentru securitatea Europei, afirma presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care pledeaza insistent pentru admiterea tarii sale in Alianta Nord-Atlantica, iar, pe fondul disensiunilor, un oficial parlamentar german propune integrarea unor regiuni ucrainene, noteaza…

- Sirenele de raid aerian au inceput sa sune marți dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, semnaland creșterea tensiunilor. In același timp, contraofensiva continua in mod hotarat. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a caracterizat lupta din mult așteptata contraofensiva drept "dura" și "hotarata",…

- Razboi in Ucraina, ziua 468. Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, s-a deplasat luni in Ucraina, pentru discutii cu presedintele Volodimir Zelenski despre viitorul summit NATO, programat in iulie.

- „Moldova, ne vedem in curand!” – este mesajul președintelui Franței, Emmanuel Macron pentru moldoveni. Pe 1 iunie oficialul va veni in Republica Moldova la cel de-al doilea summit al Comunitații Politice Europene (EPC). Comunitatea este o platforma creata la inițiativa președintelui francez, cu scopul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca țara sa are nevoie de mai mult timp inainte de a lansa așteptata contraofensiva impotriva Rusiei, deoarece armata ucraineana mai are nevoie de sprijinul occidental promis. Zelenski a subliniat ca, deși au resurse pentru a continua și a avea succes,…

- Razboi in Ucraina, ziua 428. Ucrainenii sunt „intr-o poziție buna” pentru o contraofensiva impotriva armatei ruse, a declarat miercuri comandantul militar american de rang inalt din Europa in fața unei comisii a Congresului, potrivit CNN.

- Dupa vizita oficiala a șefului NATO in Ucraina, Volodimir Zelenski are așteptari mari privind aderarea țarii sale la Alianța Nord-Atlantica. Mai mult, acesta a transmis un mesaj, joi seara, in care exclude faptul ca NATO sa nu-i adreseze o invitație privind aderarea țarii sale. Surpiza neplacuta vine…