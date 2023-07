Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Ucrainei a cerut, miercuri, comunitatii internationale sa aplice "masuri imediate" in contextul riscurilor asupra Centralei nucleare Zaporojie, iar Agentia Internationala pentru Energie Atomica vrea acces suplimentar pentru verificarea complexului aflat sub controlul trupelor ruse."Rusia…

- Ucraina acuza Moscova ca pregatește "o provocare" pe teritoriul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupata de forțele ruse. In egala masura, Rusia susține ca Kievul pregatește "un atac" asupra centralei, transmite AFP.

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, intentioneaza sa se deplaseze vinerea aceasta in Rusia, pentru discutii asupra centralei nucleare ucrainene Zaporojie, care se afla in prezent sub controlul trupelor ruse. O intrevedere intre Grossi si Aleksei Lihaciov,…

- Aproximativ 1.679 de persoane, dintre care 660 de copii, au fost evacuate din zonele din apropierea centralei nucleare Zaporojie din estul Ucrainei, a declarat duminica seara un oficial instalat de Moscova in parțile controlate de Rusia din regiunea ucraineana Zaporojie, anunța Rador.Directorul general…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a avertizat sambata asupra riscului unui „accident nuclear grav” la centrala nucleara din Zaporojie, ocupata de forțele ruse in Ucraina, in plina evacuare a unui oraș din apropiere, unde locuiesc majoritatea angajaților, și asupra situației „potențial…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) este alarmata de situatia tensionata din jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, situata in apropierea liniei frontului, informeaza dpa, citat de Agerpres.Situatia devine din ce in ce mai imprevizibila si potential periculoasa la centrala…

- Explozie, joi, la centrala nucleara de la Zaporojie. O mina ruseasca a explodat in apropierea unuia dintre reactoarele centralei nucleare din Zaporojie. O mina ruseasca a explodat la centrala nucleara din Zaporojie. Anunțul a fost facut de Energoatom, compania nucleara ucraineana, pe Telegram, precizand…