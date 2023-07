Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 497. Militarii ruși ar fi plasat obiecte similare unor explozibili pe acoperișul mai multor unitați de putere ale centralei nucleare Zaporojie, acuza presedintele Volodimir Zelenski.

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut duminica ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, prima victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite The Guardian.

- Scaderea nivelului apei in rezervorul Barajului Kahovka din sudul Ucrainei pune in pericol racirea reactoarelor centralei nucleare Zaporojie, informeaza operatorul barajului. Nivelul apei a coborat sub limita critica de 12,7 metri și nu mai este suficient pentru a alimenta bazinele centralei nucleare…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) este alarmata de situatia tensionata din jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, situata in apropierea liniei frontului, informeaza dpa, citat de Agerpres.Situatia devine din ce in ce mai imprevizibila si potential periculoasa la centrala…