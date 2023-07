Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 496. Președintele rus, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic Times, intr-un editorial.

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Razboi in Ucraina, ziua 458. Rusia planuiește o provocare la centrala nucleara de la Zaporojie, unde urmeaza sa simuleze un atac asupra facilitaților și sa dea vina pe Forțele Armate ale Ucrainei.

- Ucraina anunta joi ca a doborat, in noaptea de miercuri spre joi, 18 dintr-un numar de 24 de drone lansate de Rusia, la o zi dupa ce Moscova a acuzat Kievul de un atac cu drone la Kremlin, cu scopul de a-l asasina pe Vladimir Putin, care nu se afla la sediul presedintiei ruse, relateaza AFP. "Invadatorii…

- Ucraina este acuzata de Rusia ca a atacat cu drone Kremlinul, cu scopul de a-l ucide pe președintele Vladimir Putin. Atacul ar fi avut loc noaptea trecuta, iar pe rețelele de socializare din Rusia au circulat imagini cu fumul care se ridica deasupra Kremlinului.

- Razboi in Ucraina, ziua 434. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului. Separat, un incendiu major a izbucnit in aceasta dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea podului Kerci.