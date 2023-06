Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor in urma atacului cu rachete din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei este in crestere, potrivit autoritatilor locale. Cel putin patru persoane au murit, intre care o fata de 17 ani, iar 47 au fost ranite, transmite CNN. Rachetele rusesti au lovit, marti, centrul aglomerat al orasului…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 20 au fost ranite in urma unui atac rusesc cu rachete asupra unui restaurant din centrul orasului Kramatorsk, din estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional, potrivit Sky News.

- Cel puțin șase persoane au fost ucise marți intr-un atac cu rachete rusești asupra unui bloc de apartamente din orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, au declarat oficialii, potrivit Reuters. Locuitorii au plans in hohote in fața blocului de apartamente ars, din care…

- Cel putin 14 persoane au fost murit, iar alte peste 2.700 au fost evacuate din zona inundata in regiunea ucraineana Herson (sud), dupa distrugerea Barajului Kahovka, anunta Guvernul ucrainean, relateaza CNN, informeaza News.ro.Aproximativ 190 de copii au fost evacuzati din zona, a anuntat duminica…

- O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters. Guvernatorul Serhiy Lysak a scis pe Telegram ca trei dintre copii sunt in stare grava. In total,…

- Atacurile rusesti cu rachete din timpul noptii de duminica spre luni asupra orasului Pavlohrad din estul Ucrainei au ucis doua persoane si au ranit alte 40, a declarat luni presedintele Volodimir Zelenski.„Rachetele teroristilor au luat viata a doua persoane, barbati foarte tineri”, a informat presedintele…

- Apararea antiaeriana ucraineana anunța ca in noaptea de duminica spre luni a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. In estul Ucrainei, mai multe rachete au lovit cladiri rezidențiale, ranind zeci de persoane. 18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din…

- Cel puțin opt persoane - inclusiv un copil de doi ani - au fost ucise in bombardamentele rusești asupra localitații Sloviansk, in regiunea Donbas din estul Ucrainei, scrie Rador.Guvernatorul Pavlo Kirilenko a declarat ca alte 21 de persoane au fost ranite in atacul asupra unui cartier rezidențial…