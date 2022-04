Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat o noua inregistrare video in care avertizeaza ca razboiul va deveni o „baie de sange fara sfarșit, raspandind mizerie, suferința și distrugere”, daca Ucraina nu va primi armament suplimentar, relateaza The Guardian. Apoi, in mesajul sau, menționeaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, in a 49-a zi a razboiului declanșat de Vladimir Putin, un mesaj in limba engleza in care avertizeaza ca, fara arme suplimentare din partea Occidentului, razboiul va deveni „o baie de sange fara sfarșit, care va raspandi mizerie, suferința…

- "Rusia inca are capacitatea de a ataca, și nu doar de a ataca Ucraina. Polonia, Moldova, Romania și țarile baltice vor deveni urmatoarele ținte daca va cadea libertatea Ucrainei", a atras atenția Volodimir Zelenski in mesajul video publicat miercuri dupa-amiaza.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus miercuri sa il schimbe pe Viktor Medvedciuk, un politician pro-rus de rang inalt, cu prizonieri de razboi deținuți de forțele ruse, scrie Reuters. Intr-un discurs ținut la primele ore ale dimineții, el a declarat ca este „important ca forțele noastre…

- UPDATE 6 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cei care colaboreaza cu rusii in zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei sa nu accepte locurile de munca oferite de ocupanti, transmite sambata dpa. In mesajul sau video inregistrat difuzat zilnic, Zelenski a insistat…

- UPDATE 7 Guvernul Belgiei a anuntat, marti dupa-amiaza, expulzarea a 21 de diplomati rusi suspectati de activitati de spionaj, in contextul tensiunilor dintre Occident si Rusia din cauza interventiei militare ruse in Ucraina. „Belgia a decis expulzarea a 21 de persoane care lucreaza pentru Ambasada…

- UPDATE 6 Un membru al delegatiei ucrainene la negocierile din orasul turc Istanbul afirma ca acum sunt „conditii suficiente” pentru un summit al presedintilor Ucrainei si Rusiei, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin. „Rezultatele reuniunii de astazi, de la Istanbul, sunt suficiente pentru o intalnire…

- „Polonia va sprijini Ucraina in procesul de aderare la UE”, a scris Zbigniew Rau pe Twitter.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca a semnat o cerere oficiala de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana.Zelenski a cerut Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei printr-o…