UPDATE 5 Corpurile a peste 1.500 de soldati rusi zac in morgile din Dnipro, mare oras industrial din estul Ucrainei, a declarat miercuri adjunctul primarului, Mihail Lasenko, citat de AFP. „Avem astazi in morgile din Dnipro peste 1.500 de soldati rusi morti, pe care nimeni nu vrea sa-i recupereze”, a declarat responsabilul ucrainean intr-un interviu pentru […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 49. Zelensky propune sa-l dea rușilor pe Viktor Medvedciuk contra militari ucraineni UPDATE 5 Primarul din Dnipro spune ca peste 1.500 de cadavre ale soldaților ruși sunt in morga a aparut prima oara pe…