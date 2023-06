Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia remarca o relativa „acalmie” pe fronturile din Ucraina, dar a recunoscut ca armata ucraineana, in ciuda pierderilor suferite in contraofensiva lansata in urma cu mai mult de saptamani, inca „nu si-a pierdut potentialul” ofensiv, relateaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut miercuri ca progresele inregistrate de forțele armate ale Kievului in ofensiva lor impotriva invadatorilor ruși au fost mai „lente decat se dorea”, relateaza BBC . „Unii oameni cred ca acesta este un film de la Hollywood și se așteapta la rezultate…

- Armata ucraineana a intensificat atacurile pe linia frontului din estul Ucrainei, ceea ce marcheaza inceperea unei etape cruciale a contraofensivei pentru eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post. Conform unor oficiali militari ucraineni, fortele…

- Ucraina nu va anunța data la care incepe contraofensiva, in schimb confirma ca are suficiente arme pentru a o face. Pana atunci, in zona Bahmutului au loc mai multe acțiuni ofensive. Au avansat 1, 5 kilometri și rușii au fost nevoiți sa bata in retragere.

- Armata ucraineana avanseaza la Bahmut, in special pe flancuri, unde mercenarii gruparii Wagner au fost inlocuiți de soldați ruși. Noile trupe trimise de Moscova au suferit deja doua infrangeri consecutive care s-au soldat cu retrageri și un numar mare de prizonieri. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, vineri, in atacuri lansate de fortele militare ucrainene asupra orasului Donetk, aflat sub ocupatie rusa, anunta autoritatile regionale pro-ruse, conform cotidianului Le Monde."Fortele ucrainene au atacat un spital, un parc si o cladire…

- Autoritatile ruse de ocupatie din Crimeea au afirmat luni ca au respins un atac ucrainean cu drone navale de suprafata asupra portului Sevastopol din teritoriul ocupat de Rusia in 2014, transmite AFP. Guvernatorul rus al Sevastopolului, Mihail Razvoiaev, a scris pe Twitter ca operatiunea a inceput noaptea,…

- Comandantul forțelor terestre ucrainene a declarat luni ca trupele rusești au trecut la tactica „pamantului parjolit” in orașul Bahmut, și ca distrug cladiri și poziții ucrainene cu lovituri aeriene și artilerie, potrivit Reuters. Asaltul Rusiei asupra orașului Bakhmut, din regiunea Donețk, a fost centrul…