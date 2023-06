Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat luni in regiunea Donetk, langa frontul din estul Ucrainei, a anuntat presedintia ucraineana intr-un comunicat, intr-un moment in care armata sa desfasoara o contraofensiva in aceasta zona si in sud, informeaza AFP. Volodimir Zelenski „a vizitat…

- Razboi in Ucraina, ziua 477. Adam Delimhanov, mana dreapta a liderului cecen Ramzan Kadirov, a fost vizat de artileria ucraineana in urma unor indicii oferite de mercenarii lui Evgheni Prigojin, acuza un comandant rus.

- Ucraina anunța eliberarea unor sate din regiunea Donețk in cadrul contra-ofensivei care a inceput in sud-estul țarii. Intre timp, Rusia și Ucraina au facut un nou schimb de prizonieri și aproape 200 de militari din ambele tabere s-au intors acasa.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca in regiunea estica Donețk se poarta lupte grele, in contextul apariției informațiilor potrivit carora Kievul a lansat contraofensiva. In același timp, doi oficiali americani au declarat pentru CNN ca trupele ucrainene au intampinat rezistența mai mare…

- Ucraina este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a anuntat presedintele sau, citat de news.ro. Volodimir Zelenski a declarat ca nu stie cat timp va dura si ca „poate merge intr-o varietate de moduri" – dar ca „cred cu tarie" ca vor reusi.…

- Zelenski a anunțat ca sunt in pregatire noi solutii de aparare pentru Ucraina – atat pentru apararea aeriana, pentru aviatie si pentru inaintarea pe teren. Mesajul a fost transmis cel mai probabil dintr-o camera a Castelului Mimi, din Republica Moldova, unde Volodimir Zelenski a participat alaturi de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a deplasat marti, 23 mai, pe frontul din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, a anuntat Presedintia Ucrainei, informeaza AFP. Seful statului ucrainean ”a vizitat pozitii din prima linie in zona de aparare Vugledar-Mariinka”, unde au loc de luni de zile lupte…