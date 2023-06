Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 488. Evgheni Prigojin transmite salutari tuturor și transmite CNN ca va raspunde la intrebari cand "va avea o comunicare adecvata". Intre timp, oficialii belaruși spun ca nu au detalii despre statutul lui Prigojin in Belarus.

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a pledat, luni, in Brazilia, pentru o pozitie comuna impotriva invaziei militare ruse in Ucraina, informeaza site-ul Tagesschau.de, citat de Mediafax."Am pledat intens pentru a ne putea construi viitorul comun in lume doar in pace, daca reusim sa ajungem…

- Razboi in Ucraina, ziua 468. Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, s-a deplasat luni in Ucraina, pentru discutii cu presedintele Volodimir Zelenski despre viitorul summit NATO, programat in iulie.

- Portile NATO raman deschise pentru noi membri, insa o tara nu se poate alatura Aliantei cat timp se afla in mijlocul unui razboi, a declarat joi, la Oslo, ministrul de externe german Annalena Baerbock, potrivit Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul brazilian de Externe, Mauricio Vieira, a criticat marti, cu ocazia intalnirii cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, sanctiunile impuse de Occident Rusiei, pledand pentru o solutie negociata in Ucraina, in timp ce pres