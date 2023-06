Familiile liderilor Wagner au fost amenințate de serviciile de informații rusești inainte ca Evgheni Prigojin sa-și opreasca avansul spre Moscova, au declarat surse de securitate britanice pentru The Telegraph. De asemenea, s-a apreciat ca mercenarii aveau 8.000 de luptatori, in loc de 25.000, așa cum se pretinde, și probabil ca nu ar fi reușit sa […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 488. Familiile liderilor Wagner, amenintate pentru oprirea avansarii spre Moscova. Restrictii ridicate in capitala Rusiei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .