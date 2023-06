Război în Ucraina, ziua 486. Prigojin, anchetat de FSB, Rusia în pragul unei lovituri de stat Razboi in Ucraina, ziua 486. Situație extrem de tensionata in Rusia. Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a lansat o declarație de razboi fața de Ministerul Apararii de la Moscova. El a acuzat ca o tabara Wagner ar fi fost lovita de o racheta ruseasca. FSB anunța o ancheta. Razboi in Ucraina, ziua 486. Evgheni Prigojin, in razboi cu puterea de la Kremlin. Liderul Wagner, investigat de FSB Situația pe front este agitata de un fost varf de lance al atacurilor Rusiei in estul Ucrainei. E vorba de șeful Wagner, Evgheni Prigojin . Vineri seara, cel supranumit ”bucatarul lui Putin”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Africii de Sud a sosit la Sankt Petersburg, Rusia, inaintea unor discuții conduse de o delegație africana care face presiuni pentru negocieri de pace intre Kiev și Moscova, transmite The Guardian.

- Kremlinul a anuntat masuri de securitate ”fara precedent” la Forumul economic international de la Sankt Petersburg, la care președintele Rusiei, Vladimir Putin urmeaza sa ia cuvantul vineri, 16 iunie, in eventualitatea unor atacuri ucrainene, a relatat agentia de presa rusa de stat TASS , potrivit Agerpres…

- Datele vizitei președintelui rus Vladimir Putin in China sint in curs de convenire. Despre aceasta a declarat agenției TASS Dmitri Peskov, purtatorul de cuvint al șefului statului rus. "Exista o invitație valabila, va fi coordonata in continuare, datele și toate celelalte", a declarat purtatorul de…

- Kremlinul si-a declarat joi disponibilitatea de a asculta cu „mare atentie” orice propunere de reglementare in Ucraina, anuntand vizita la Moscova a unei delegatii de tari africane pentru a discuta despre o initiativa de pace, transmite EFE. „Rusia este dispusa sa asculte cu mare atentie orice propunere…

- Kremlinul si-a declarat joi, 18 mai, disponibilitatea de a asculta cu „mare atentie” orice propunere de reglementare in Ucraina, anuntand vizita la Moscova a unei delegatii de tari africane pentru a discuta despre o initiativa de pace, transmite EFE. „Rusia este dispusa sa asculte cu mare atentie orice…

- Trei oameni de știința ruși care au lucrat la dezvoltarea rachetelor hipersonice se confrunta cu acuzații penale „foarte grave”, a declarat miercuri, 17 mai, Kremlinul despre o investigație de tradare care a declanșat semnale de alarma in randul cercetatorilor din Rusia, relateaza Reuters și Hotnews.…

- Rusia a incercat saptamana trecuta sa distruga cu o racheta hipersonica un sistem de aparare antiaeriana Patriot, fabricat de SUA, și folosit de Ucraina, au declarat doi oficiali americani citați de CNN.Oficialii precizeaza ca atacul a eșuat, iar racheta a fost interceptata cu ajutorul sistemului Patriot,…

- Serviciile de securitate ale Rusiei confisca pasapoartele inaltilor oficiali si directorilor companiilor de stat pentru a-i impiedica sa calatoreasca in strainatate, temandu-se de dezertari din cadrul regimului presedintelui rus Vladimir Putin, a informat luni ziarul de afaceri britanic Financial Times…