- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin , a spus ca el si cei 25.000 de oameni ai sai sunt gata sa moara pentru “patrie” si ” sa elibereze poporul rus” de ierarhia militara impotriva careia a intrat in rebeliune, transmite sambata AFP, citat de Agerpres. “Suntem cu totii gata sa murim,…

- Guvernatorul regiunii Rostov din Rusia – care se invecineaza cu Ucraina – le-a cerut locuitorilor sa ramana in case. Vehicule militare rusesti au fost vazute pe strazile din Rostov pe Don, dar si la Moscova, unde masurile de securitate au fost sporite, dupa ce seful Wagner, Evgheni Prigojin, a sustinut…

- Razboi in Ucraina. Seful gruparii paramilitare ruse “Wagner” il acuza pe Serghei Șoigu de faptul ca a ucis “un numar foarte mare” de membri Wagner dupa ce armata rusa a bombardat tabere militare din spatele frontului. Evgheni Prigojin promite ca va raspunde atacului. Armata rusa a negat informațiile…

- Evgheni Prigojin a declarat vineri ca armata rusa a bombardat intentionat o tabara a mercenarilor Wagner din Ucraina, conform unei postari pe o retea de socializare, noteaza monitorulapararii.ro.

- Seful companiei ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care se cearta de luni de zile cu conducerea armatei regulate ruse, a escaladat vineri disputa acuzand fortele Moscovei ca au incercat sa-i arunce in aer oamenii. Trupele lui Prigojin s-au retras in mare parte din orasul Bahmut din estul Ucrainei,…

- Armata din Rusia copiaza manualul mercenarilor Wagner. Adica, printre alte cate or stipula regulamentele mercenarilor, armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in linia intai de pe frontul din Ucraina. Ce se intampla acum in razboi. Vladimir Putin il copiaza pe Evgheni Prigojin,…

- Soldatii ucraineni obtin castiguri teritoriale in Bahmut, un oras care se afla in centrul unor lupte intense de mai multe saptamani, in care fortele ruse si ucrainene lupta pentru control in regiunea Donetk din estul Ucrainei, informeaza dpa. Trupele ucrainene si ruse s-au angajat din nou in lupte grele…

- Statul Major rus este responsabil pentru „zeci de mii de morti si raniti” rusi in Ucraina, a acuzat vineri seful grupului paramilitar Wagner, intr-un nou mesaj ce il vizeaza direct pe ministrul rus al apararii, informeaza AFP. „Ei vor purta raspunderea pentru zeci de mii de morti si raniti in fata mamelor…