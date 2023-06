Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ia in calcul un atac terorist de amploare in sud-estul Ucrainei pentru a crea o "zona sanitara" pustie, iar in acest scop a incercat sa atace cu rachete hipersonice "Kinjal" barajul de la Krivoi Rog, a declarat joi Mihailo Podoliak, un consilier al presedintelui ucrainean, citat de publicatia…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- Alerta antiaeriana a fost activata luni pe intreg teritoriul Ucrainei din cauza existentei posibilitatii unui atac rusesc cu racheta supersonica Kinjal, a explicat purtatorul de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene, Iurii Ignat, la doar cateva ore dupa ce Rusia a efectuat atacuri masive cu drone si…

- Rusia nu va putea reface pana in toamna nici macar o treime din stocul de rachete folosite in Ucraina (oficial ucrainean)Purtatorul de cuvant al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, sustine ca, in toamna si in timpul iernii, Federatia Rusa a lansat un numar mare de rachete asupra…

- Ucrainenii sugereaza ca sunt pregatiți sa inceapa o contraofensiva pe front, in timp ce civilii din zonele ocupate sunt avertizați sa plece sau sa se adaposteasca. Ministrul Apararii este optimist și crede ca victoria va aparține Ucrainei pana la finalul anului. Intre timp, ajutorul extern continua,…