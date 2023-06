Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse castreaza prizonierii de razboi ucraineni cu cuțite de buzunar, povestesc supraviețuitori care s-au intors in Ucraina, scrie Daily Mail.Doi militari ucraineni, in varsta de 25 și 28 de ani, care au fost prizonieri la ruși, au dezvaluit ca acolo este mai rau ca in iad. Cei doi soldați…

- Responsabili din peste 60 de tari si sute de lideri ai marilor companii globale sunt asteptati saptamana viitoare la Londra pentru a doua Conferinta internationala privind reconstructia Ucrainei, a anuntat sambata guvernul britanic, noteaza AFP, citat de Agerpres."Reconstructia economiei ucrainene…

- Reprezentanți din peste 60 de țari și conducatori din sute de lideri ai marilor corporații globale sunte așteptați saptamana urmatoare la Londra pentru conferința privind reconstrucția Ucrainei

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a intalnit cu premierul canadian, Justin Trudeau, in marja summitului G7 de la Hiroshima. Potrivit unui comunicat remis duminica dimineata, cei doi lideri au discutat despre asistența militara acordata Ucrainei, precum si despre subiecte de actualitate aflate…

- Rusia anunta luni ca a interceptat o racheta cu raza lunga de actiune de tip Storm Shadow in Razboiul rus din Ucraina, la doar cateva zile dupa ce Londra a anuntat livrarea acestor arme fortelor Kievului, relateaza AFP. "Sisteme de aparare antiaeriana au interceptat", in ultimele 24 de ore, "sapte rachete…

- 15 rachete lansate de ruși au fost doborate de ucraineni in noaptea de luni spre marți. Rachetele vizau capitala Ucrainei, Kiev, potrivit BBC. Oficialii ucraineni spun ca apararea aeriana a doborat 15 de rachete de croaziera rusești care au fost lansate impotriva capitalei. In urma atacului nu sunt…

- 15 rachete lansate de ruși au fost doborate de ucraineni in noaptea de luni spre marți. Rachetele vizau capitala Ucrainei, Kiev, potrivit BBC. Oficialii ucraineni spun ca apararea aeriana a doborat 15 de rachete de croaziera rusești care au fost lansate impotriva capitalei. In urma atacului nu sunt…

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, a avertizat marti Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR) din estul Ucrainei, anexata, impreuna cu alte…