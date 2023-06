Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat in noaptea de luni spre marți un amplu atac aerian asupra Ucrainei, vizand capitala și mai multe orașe, in timp ce cea mai mare parte a țarii și-a petrecut noaptea in sunetul sirenelor de raid aerian, transmite Reuters.Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca,…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

- Alerte de raid aerian au sunat in toata Ucraina vineri dimineața. Explozii au fost raportate vineri dimineața in regiuni foarte diferite din Ucraina, inclusiv in Krivoi Rog, centrul Ucrainei, și in Rivne și Lutsk, in vest, relateaza Reuters. Armata ucraineana afirmase pe Telegram ca avioane rusești…

- Drone, rachete de croaziera și probabil rachete balistic au fost folosite pentru un atac aerian excepțional de intens asupra Kievului, au anunțat oficialii locali. Conform informațiilor preliminare, marea majoritate a acestora au fost detectate și distruse. A fost al optulea raid aerian cu care se confrunta…

- In timp ce concursul Eurovision se desfasura in Marea Britanie, sambata seara tarziu, rachete rusesti au lovit orasul Ternopil, din vestul Ucrainei, de unde este originar duo-ul electro-pop Tvorchi, care a reprezentat Ucraina in acest an, relateaza Reuters.

- Autoritatile locale ucrainene anunta miercuri o interdictie de circulatie pe timpul noptii la Herson, in apropierea liniei frontului, in sudul Ucrainei - incepand de vineri seara, pe o perioada de 58 de ore -, dupa ce Kievul a anuntat vineri ca si-a incheiat pregatirile unei contraofensive de amploare,…

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate „probabil” de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…