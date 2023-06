Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat in noaptea de luni spre marți un amplu atac aerian asupra Ucrainei, vizand capitala și mai multe orașe, in timp ce cea mai mare parte a țarii și-a petrecut noaptea in sunetul sirenelor de raid aerian, transmite Reuters. Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca, potrivit…

- Mai multe persoane au fost ucise si ranite in orasul portuar ucrainean Odesa in urma unui atac rus cu drone care a avut loc in timpul noptii, a anuntat armata ucraineana sambata dimineata, informeaza DPA. Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala…

- Trupele ruse continua marti "operatiunea antiterorista" la frontiera cu Ucraina, unde pare sa se desfasoare una dintre cele mai mari incursiuni transfrontaliere dinspre Ucraina de la inceputul razboiului, pe care Rusia o atribuie ucrainenilor, in timp ce Kievul spune ca sunt nationalisti rusi anti-Putin…

- Alerte de raid aerian au sunat in toata Ucraina vineri dimineața. Explozii au fost raportate vineri dimineața in regiuni foarte diferite din Ucraina, inclusiv in Krivoi Rog, centrul Ucrainei, și in Rivne și Lutsk, in vest, relateaza Reuters. Armata ucraineana afirmase pe Telegram ca avioane rusești…

- Alerte antiaeriene au fost declarate pe intreg teritoriul Ucrainei joi dimineața, iar armata a avertizat in legatura cu posibile lovituri cu rachete rusești intr-un arc larg care se intinde de la Kiev pana in regiunile centrale și in sud, potrivit Reuters. La o ora dupa ce au fost emise avertizarile,…

- Miercuri, 3 mai, bombardamentele ocupanților ruși au ucis 23 de persoane in interiorul și in apropierea orașului Herson, din sudul Ucrainei, lovind un hipermarket, o gara și cladiri rezidențiale, a declarat guvernatorul regional, transmite Reuters. „Țintele inamicului sunt locurile in care traim. Țintele…

- Fortele ruse utilizeaza zilnic aproximativ 20 de bombe aeriene ghidate ‘cu planare’ (glide bomb, in engleza) pe intreaga linie a frontului, pentru a nu-si trimite avioanele in zona in care pot fi lovite de apararea antiaeriana ucraineana, a declarat marti un purtator de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene,…

