Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 474. Sunt indicii ca fortele ucrainene efectueaza operatiuni de contraofensiva pe patru sau chiar cinci directii de pe front, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului.

- Lupte violente in regiunea Zaporijia, potrivit unui oficial pro-rus citat de Washington Post. Oficiali sustinuti de Moscova in teritoriile ocupate de Ucraina au declarat joi presei ruse ca contraofensiva ucraineana este in desfasurare. Vladimir Rogov, un oficial instalat de Rusia in regiunea de sud-est,…

- Trupele ucrainene au luat cu asalt poziții rusești in apropiere de Bakhmut, potrivit unor imagini difuzate marți (6 iunie) de Brigada a 3-a de asalt. Reuters nu a putut verifica in mod independent locația filmarilor sau momentul in care acestea au fost filmate. Imaginile filmate de camerele de pe corp…

- Ucraina susține ca Rusia difuzeaza informații despre o contraofensiva pentru a distrage atenția de la noile pierderi in apropiere de Bakhmut. Viceministrul ucrainean al apararii a afirmat ca informațiile rusești potrivit carora Ucraina a inceput o contraofensiva au scopul de a distrage atenția de la…

- Administratia militara a Kievului a afirmat joi ca apararea antiaeriana a capitalei a respins integral un nou atac „masiv” al dronelor rusesti asupra orasului, „al doisprezecelea” in luna mai, relateaza AFP. Rusia „a atacat din nou Kievul pe calea aerului”, a scris pe Telegram seful administratiei civile…

- Alerte de raid aerian au sunat in toata Ucraina vineri dimineața. Explozii au fost raportate vineri dimineața in regiuni foarte diferite din Ucraina, inclusiv in Krivoi Rog, centrul Ucrainei, și in Rivne și Lutsk, in vest, relateaza Reuters. Armata ucraineana afirmase pe Telegram ca avioane rusești…

- Ucrainenii susțin ca au doborat zece drone lansate de ruși in noaptea de miercuri spre joi, potrivit CNN. Armata ucraineana a doborat 10 din cele 11 drone „Shahed” lansate noapte de militarii ruși, a anunțat Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ucrainene pe Telegram. „In aceasta noapte,…

- Departamentul american al Apararii a initiat o ancheta in cazul documentelor secrete americane aparute online, care ar contine date despre planuri ale ofensivei militare ucrainene, dar Administratia de la Kiev sustine ca datele nu sunt reale, iar Rusia a denuntat rolul SUA si al NATO in conflict. „Departamentul…