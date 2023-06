Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Kiev, delegația africana cu misiunea de a media in razboiul din Ucraina a sosit sambata, 17 iunie, in Rusia, pentru a se intalni cu președintele Vladimir Putin, in cadrul Forumului economic internațional de la Sankt-Petersburg. Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a dat curs ofertei…

- Liderul rus Vladimir Putin a avertizat vineri, 16 iunie, statele NATO sa nu furnizeze Kievului avioane de vanatoare F-16, precizand ca Rusia va trebui sa examineze modalitatile de eliminare a acestor avioane, inclusiv in situatia in care ele ar porni in misiuni de lupta in Ucraina de la baze aeriene…

- Presedintele rus a apreciat marti ca Ucraina a pierdut intre 25% si 30% din vehiculele militare, adica tancuri, vehicule de lupta ale infanteriei si blindate primite din partea aliatilor sai occidentali in contraofensiva pe care armata ucraineana a lansat-o pentru eliberarea teritoriilor ocupate de…

- Daniel Arnaud este un autor francez cu domiciliul in Rusia, la Sankt Petersburg. El ofera un studiu destul de aprofundat al situației actuale, plasat intr-o perspectiva istorica mai larga. Astazi publicam prima parte a textului sau (Redacția). Cand, pe 24 februarie 2022, forțele militare ruse au trecut…

- Cel putin 120 de persoane si-au pierdut viata si mai mult de 800 au fost ranite, dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune in estul Indiei, informeaza Rador."Zece-cincisprezece oameni au cazut peste mine cand s-a petrecut accidentul. Totul a a luat-o razna. Eram dedesubtul gramezii", a declarat…

- Belgorod sub atac: Dronele provoaca moarte și distrugere - linii electrice afectate, incendii izbucnite și intreprinderi mari afectate. In paralel, Rusia ar fi pregatita sa provoace un accident la centrala nucleara Zaporojie in scopul de a bloca contraofensiva ucraineana, spun mai multe voci de la Kiev.…

- Rusia nu va lasa fara raspuns aderarea Finlandei la NATO, ceea ce reprezinta o noua escaladare a relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, a declarat marti Kremlinul, promitand "contramasuri" si calificand extinderea Aliantei Nord-Atlantice drept o "atingere la securitatea" Rusiei, informeaza EFE si AFP,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Ucraina trebuie sa caștige batalia prelungita din acest chinuit oraș din est, altfel Rusia, in caz de victorie, ar putea incepe sa primeasca sprijin internațional.