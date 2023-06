Autoritațile ucraienene afirma ca au distrus un depozit de muniție aflat in Hersonul ocupat de ruși, potrivit Reuters. Forțele ucrainene au distrus un depozit de muniție important in apropierea orașului portuar Henichesk, ocupat de Rusia, a declarat duminica Serhiy Bratchuk, purtator de cuvant al administrației militare din Odesa. „Forțele noastre armate au dat o lovitura […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 480. Depozit de munitie din Hersonul ocupat de rusi, distrus de ucraineni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .