Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 481. Bombardamentele ucrainene asupra regiunii Kursk din vestul Rusiei au ranit doua persoane și au avariat cladiri, inclusiv o fabrica de zahar, a declarat duminica guvernatorul regional Roman Starovoyt.

- Razboi in Ucraina, ziua 480. Președintele rus vorbește de dialog și pace, dupa reuniunea de la Sankt Petersburg in care a injurat public Alianța Nord-Atlantica și in care s-a laudat ca Rusia are mai multe arme nucleare decat statele NATO.

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut sambata, 10 iunie, apel la alte țari și la organizațiile internaționale sa ajute la salvarea victimelor din zonele țarii aflate sub ocupația forțelor ruse, referindu-se la persoanele sinistrate in urma inundațiilor produse dupa prabușirea barajului-cheie…

- Liderii NATO analizeaza modalitati de a garanta ca Ucraina nu va fi atacata din nou de Rusia dupa oprirea actualei invazii, dar se vor asigura ca Alianta Nord-Atlantica nu va fi atrasa intr-un conflict mai amplu, a declarat secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg.Presedintele Volodimir…

- Razboi in Ucraina, ziua 420. Alianta Nord-Atlantica nu a observat modificari in configuratia fortelor nucleare ruse si nu sunt semnale ca Rusia a transferat arme atomice tactice in Belarus, a declarat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Grupul Wagner a susținut ca a capturat orașul Bahmut, dar Statul Major al Ucrainei a negat aceasta informație și a declarat ca armata ucraineana controleaza orașul și respinge atacurile inamice. Belarusul a dezvaluit detalii despre planurile Rusiei de a desfașura arme nucleare tactice in țara lor, in…

- Nu exista in prezent nicio dovada ca Beijingul furnizeaza arme Rusiei, a declarat luni un oficial al serviciilor de informatii ucrainene, citat de CNN, in conditiile in care presedintele chinez Xi Jinping se afla intr-o vizita de trei zile la Moscova, pe fondul temerilor occidentale ca va ajuta militar…