Stiri pe aceeasi tema

- Datele arata ca 4,8 milioane de copii au fugit din Ucraina de cand forțele ruse au invadat țara, a anunțat agenția ONU pentru copii cittata de Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Peste 100.000 de persoane mai au nevoie de evacuare din Mariupol, spune primarul orașului ucrainean, potrivit Sky News. Mai mult de 100.000 de persoane trebuie sa fie evacuate de urgența din Mariupol, a declarat primarul Vadym Boichenko. El a calificat situația din orașul-port din sudul țarii drept…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite acorda 300 de milioane de dolari sub forma de ajutor militar suplimentar Ucrainei, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat aseara ca noul pachet include sisteme…

- UPDATE 2 Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre, anunța vineri un consilier al primarului orașului asediat, potrivit Sky News. Orașul asediat Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre și este „foarte periculos” pentru oricine incearca sa plece, a declarat un consilier…

- UPDATE Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News. Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor din zonele de pe linia frontului. Coridoarele vor…

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…

- Mariupol, unde locuiau candva peste 450.000 de oameni, a fost „redus la cenușa”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce noi imagini arata ca forțele ruse s-au masat in jurul orașului portuar din sud. Oficialii ucraineni au respins luni un termen limita impus de Rusia pentru…

- Pana la 8.500 de militari americani au fost plasati in alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in timp ce trupele rusesti se afla la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Secretarul american al Apararii, Lloyd…