- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus din nou orice negociere cu Rusia, declaratie facuta vineri dupa o intalnire cu lideri africani veniti sa incerce o mediere intre Kiev si Moscova, relateaza AFP.

- Conducta Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, a fost sabotata de explozii subacvatice pe 26 septembrie si a devenit inoperabila, privand Moscova de venituri de miliarde de dolari si intrerupand ruta gazelor rusesti catre Europa. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a criticat restrictiile impuse de unele state UE privind exporturile de cereale ucrainene, numindu-le "inacceptabile" si cerand eliminarea lor. Zelenski a calificat aceste masuri drept "dure" si "protectioniste", cerand o abordare mai deschisa si colaborativa…

- Liderul Chinei comuniste, Xi Jinping, aflat intr-o relație cordiala cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a dat un telefon președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Convorbirea dintre președinții Chinei și Ucrainei a avut loc in ziua de 26 aprilie 2023. Analiștii occidentali estimeaza ca Xi a…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe liderul chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, intr-un interviu pentru Associated Press publicat miercuri, 29 martie, relateaza CNN . „Suntem pregatiți sa il vedem aici. Vreau sa vorbesc cu el. Am avut contacte cu el inainte de razboiul pe scara…

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Liderul de la Kiev urmeaza sa se intalneasca, marți, cu inaltul oficial din Japonia. Așteptata vizita a premierului nipon in Ucraina are loc in timp ce președintele chinez se afla in Rusia. Premierul Japoniei, Fumio Kishida, face, marți, o vizita surpriza in Ucraina, pentru a se intalni cu președintele…

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".