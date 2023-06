Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, astazi, la Bratislava, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), pe care il va coprezida alaturi de presedintele Republicii Slovace, Zuzana Caputova, si de presedintele Republicii Polone, Andrzej Duda, potrivit Agerpres. La eveniment va participa, de asemenea,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la Bratislava, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), pe care il va coprezida alaturi de presedintele Republicii Slovace, Zuzana Caputova, si de presedintele Republicii Polone, Andrzej Duda. La eveniment va participa, de asemenea, Secretarul General…

- Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la Bratislava, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), pe care il va coprezida alaturi de omologii din Slovacia si Polonia, Zuzana Caputova si Andrzej Duda. La eveniment va participa si secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. „Reuniunea la varf a statelor…

- La eveniment va participa, de asemenea, Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg."Reuniunea la varf a statelor din Formatul Bucuresti 9 se desfasoara cu aproximativ o luna inaintea Summitului NATO de la Vilnius si va oferi prilejul unui schimb aprofundat de opinii cu privire la prioritatile de pe agenda…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, 6 iunie, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), desfașurat la Bratislava, unde „o atenție speciala” va fi reprezentata de situația din Republica Moldova, potrivit unui comunicat transmis de Administratia Prezidentiala, citat de Agerpres.Evenimentul…

- La eveniment va participa, de asemenea, Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg."Reuniunea la varf a statelor din Formatul Bucuresti 9 se desfasoara cu aproximativ o luna inaintea Summitului NATO de la Vilnius si va oferi prilejul unui schimb aprofundat de opinii cu privire la prioritatile de pe agenda…

- Ucraina vrea sa primeasca invitatia de a adera la NATO in iulie, cu ocazia summitului din Lituania. Alianta Nord-Atlantica este pregatita sa o primeasca, insa abia dupa incheierea razboiului, sustine secretarul general Jens Stoltenberg. Germania tensioneaza si ea situatia – Berlinul anunta ca nici nu…

- Suntem in ziua 410 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski vrea sa obtina la summitul NATO de la Vilnius, care va avea loc in iulie, invitatia de aderare a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica, subliniind, in discursul sau de sambata seara, ca fara Ucraina, NATO nu poate apara…