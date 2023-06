Stiri pe aceeasi tema

- Rachete rusești au lovit doua instalații industriale din orașul ucrainean Kryvyi Rih, joi dimineața, a anunțat primarul orașului Oleksandr Vilkul, un atac cu drone fiind raportat și in Odesa, transmite Reuters. Primarul susține ca trei rachete au lovit doua intreprinderi „care nu au nicio legatura cu…

- Ocupantii rusi au lansat in noaptea trecuta un nou atac masiv combinat cu rachete de croaziera si drone kamikaze asupra oraselor ucrainene, informeaza agentia de presa Unian. Astfel, rachete rusesti au lovit doua instalatii industriale in orasul Krivii Rih (Krivoi Rog), in sudul Ucrainei, la primele…

- Forțele ucrainene de la Kiev au declarat vineri ca au doborat 36 de rachete și drone rusești in capitala și in jurul acesteia in cursul nopții, iar doua persoane au fost ranite de resturile cazute, inainte ca autoritațile sa ridice alertele de raid aerian in cea mai mare parte a țarii.Rusia a lansat…

- Capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete in noaptea de luni spre marți. Martorii vorbesc despre un atac intens, iar autoritațile anunța ca trei persoane sunt ranite. Atacul aerian este al optulea din aceasta luna de la Kiev. Sistemele de aparare aeriana au doborat mai multe rachete deasupra orașului.…

- Procurorii anticoruptie ucraineni au anuntat joi ca primarul din Odesa, Hennadii Truhanov, care este in functie din 2014, a fost retinut in legatura cu o ancheta privind suspiciuni de coruptie, relateaza Reuters. Truhanov este investigat din 2017 in legatura cu acuzatii de deturnare de fonduri, pe care…

- Ocupanții ruși au continuat atacurile de-a lungul frontului si le-au concentrat asupra a doua orase ucrainene din regiunea estica Donetk, a anuntat armata ucraineana, care spune ca a respins peste 40 de lovituri inamice in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters . Luptele cele mai intense au fost de-a…

- Președintele Ucrainei a declarat ca trupele rusești țin „ostatica” centrala nucleara Zaporojie și ca siguranța acesteia nu poate fi garantata pana cand nu o parasesc, transmite Reuters. Trupele rusești au ocupat centrala nucleara, cea mai mare din Europa, inca din primele saptamani ale invaziei Ucrainei…