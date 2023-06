Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a bagat frica in moldovenii de peste Prut! Transnistria s-a desprins de Republica Moldova in anul 1990, dupa prabușirea Uniunii Sovietice. Din pacate, independența ei nu a fost recunoscuta internațional, iar Transnistria este pro-rusa. Acum, mulți oameni din Republica Moldova vor…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat ca in prezent Rusia are prioritați clare pentru utilizarea Forțelor Sale Armate, iar cea mai importanta este direcția ucraineana. Declarațiile au fost facute in prezenșa ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu, cand cei doi au discutat despre flota rusa.…

- Anuntand amplasarea de arme nucleare in Belarus, aliatul ei in raport cu Ucraina, Rusia reproduce un model folosit de americani in Europa, dar lasa sa planeze multe indoieli asupra intentiilor sale reale. Ca de mai multe ori de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, Vladimir Putin…

- Razboi in Ucraina, ziua 397. Ucraina a cerut convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin c

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- UPDATE 6:10 - Drone ruse, doborate de forțele ucrainene in apropierea KievuluiForțele de aparare aeriana au doborat noaptea trecuta toate dronele inamice detectate in spațiul aerian din jurul Kievului, potrivit autoritaților ucrainene citate de Ukrinform. „Inamicul nu inceteaza sa atace Kievul. In aceasta…

- Razboi in Ucraina, ziua 389. Dupa vizita surpriza de la Mariupol, Vladimir Putin a organizat, duminica, o reuniune militara in orasul Rostov-pe-Don, situat in sud-vestul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentiile de presa ruse, preluate de cele internationale.