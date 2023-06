Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau, aflat sambata intr-o vizita surpriza la Kiev, a declarat ca distrugerea barajului de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, care a provocat inundatii, este o „consecinta directa” a invaziei ruse, relateaza AFP. „Cu totii am vazut pagubele cauzate de prabusirea barajului…

- Autoritatile ucrainene au confirmat ca 3 oameni si-au pierdut viata din cauza inundatiilor masive cauzate de distrugerea barajului de pe Nipru. In regiunea Herson continua eforturile de evacuare a civililor.

- Distrugerea barajului Nova Kahovka va lasa Ucraina fara fructe și legume, in timp ce producția de cereale este practic compromisa pe zeci de mii de hectare. Dezastrul ucrainean s-a resimțit și pe bursele internaționale de cereale, unde prețurile la grau și porumb au crescut cu circa 5 euro/tona, marți,…

- Razboi in Ucraina, ziua 469. Statele Unite ale Americii au dovezi ca Rusia s-ar afla in spatele distrugerii barajului de pe Nipru, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj video cu privire la distrugerea provocata de rusi

- Zelenski a descris ruperea barajului Kahovka drept "o bomba ecologica de distrugere in masa" si a spus ca doar eliberarea intregii tari ar putea garanta ca noi acte "teroriste" nu vor mai avea loc. Casa Alba a declarat, marti, ca nu poate spune in mod concludent ce a cauzat distrugerea barajului, dar…

- Rusia va trebui sa dea socoteala pentru distrugerea partiala a barajului hidroelectric Kahovka, din Ucraina. Declarația a fost facuta de presedintele Consiliului European, Charles Michel, care a catalogat aceasta acțiune drept o crima de razboi.

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.