- Razboi in Ucraina, ziua 474. Sunt indicii ca fortele ucrainene efectueaza operatiuni de contraofensiva pe patru sau chiar cinci directii de pe front, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului.

- Ucraina a declarat ca trupele sale au facut progrese teritoriale in trei sate din sud-estul țarii, primele așezari eliberate pe care le-a raportat de la lansarea contraofensivei de saptamana trecuta, scrie Reuters. Zelenski și-a ladat trupele, dar nu a facut referiri la zonele eliberate. Forțele de…

- Transferul de arme nucleare ruse in Belarus nu inseamna ca exista un pericol mai mare de escaladare in razboiul declansat de Kremlin in Ucraina, sustin analisti din cadrul Institutului american pentru Studiul Razboiului (ISW), informeaza vineri dpa, conform Agerpres.Este in continuare extrem de putin…

- Forțele armate ale Ucrainei au inregistrat primele succese la sud de Kreminna și lovesc hub-urile logistice rusești din regiunea Lugansk. In același timp, rușii au bombardat astazi cladirea Muzeului Lore din Kupiansk, fiind inregistrate cel puțin 10 victime. „Imaginile de geolocalizare postate pe 24…

- Șeful departamentului naval al Rosgvardia (garda naționala rusa) a fost arestat in ceea ce ar putea fi o „ampla ancheta de corupție” in cadrul serviciului de securitate interna, a raportat un thinktank cu sediul in SUA, potrivit Sky News . Colonelul Serghei Volkov, șeful Corpului Serviciului Naval…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner a apelat la deținuți din inchisorile ruse carora le-a oferit contracte pentru șase luni și promisiunea ca vor fi grațiați daca vor lupta in Ucraina. Acum, Evgheni Prigojin lauda demersul și spune ca circa 5.000 de persoane au fost grațiate, iar rata de recidiva…

- Rusia a reusit sa-si extinda controlul in Ucraina doar cu 0,39% din teritoriul acesteia in luna februarie, timp in care s-au dat cele mai crancene lupte intre cele doua tabere, ambele inregistrand pierderi semnificative de vieti omenesti, relateaza miercuri EFE intr-o analiza. Date in acest sens au…