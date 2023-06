Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre contraofensiva ucraineana menita sa elibereze teritoriile ocupate de trupele Federatiei Ruse. Forțele armate ale Ucrainei anunta ca au ocupat poziția invadatorilor ruși in direcția Avdiivka, deplasand astfel linia frontului, fara a preciza insa pe ce

- ''Lupte grele'' erau in curs vineri dimineata devreme in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, a anuntat un responsabil al ocupatiei ruse, Vladimir Rogov, intr-un moment in care Kievul se declara pregatit sa lanseze o contraofensiva de amploare, informeaza AFP, potrivit Agerpres."La ora actuala,…

- A inceput contraofensiva ucraineana. In timp ce Kievul pastreaza tacerea asupra mult așteptatei sale contraofensive militare, luptele fac ravagii in mai multe zone de pe linia frontului. Trupele militare din Ucraina si-au intensificat atacurile, incepand

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, regiunea uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina. La randul sau, Kievul a dezmințit informațiile.

- Liderul miscarii regionale „Impreuna cu Rusia”, Vladimir Rogov, a declarat joi ca Ucraina concentreaza trupe in prima linie a frontului din Zaporojie pentru a lansa o contraofensiva, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- Generalul ucrainean Oleksandr Syrskyi a vizitat linia frontului și ulterior a declarat ca apararea orașului Bakhmut este „necesara din punct de vedere militar”, potrivit Sky News. Generalul-colonel Oleksandr Syrskyi susține ca trupele sale continua sa respinga atacurile rușilor asupra orașului din estul…

- Continua luptele dintre ucraineni și ruși la Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe frontul din Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului, viitoarea contraofensiva ucraineana langa Bahmut sau in sudul Ucrainei este o preocupare tot mai mare pentru Rusia.

- Rusia a reusit sa-si extinda controlul in Ucraina doar cu 0,39% din teritoriul acesteia in luna februarie, timp in care s-au dat cele mai crancene lupte intre cele doua tabere, ambele inregistrand pierderi semnificative de vieti omenesti, relateaza miercuri EFE intr-o analiza. Date in acest sens au…