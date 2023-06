Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, afirma ca ocupantii rusi i-au abandonat complet pe oamenii din zonele ocupate si inundate acum, in urma distrugerii barajului de la Kahovka. Institutul pentru Studiul Razboiului confirma ca a inceput contraofensiva ucraineana, cu atacuri in cel puțin trei sectoare ale frontului.…

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- Sezonul ploios de primavara incurca mult luptele și mutarile de trupe pe teritoriul ucrainean. Iar acum in țara vecina ploua, transmite șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin. „Bucatarul lui Putin” - așa cum i se mai spune - considera ca atacul ucrainean ar putea avea loc in jurul datei de 9 mai,…

- Contraofensiva ucraineana ar prinde armata lui Putin pe picior greșit. Institutul American pentru Studiul Razboiului analizeaza situația din mai multe sectoare ale frontului. Concluzia: armata rusa este slab pregatita și ar face greu asaltului forțelor ucrainene.

- Prigojin a devenit prima personalitate media rusa care vorbește public despre incheierea razboiului. Acest lucru poate demonstra atat ambiția politica in creștere, cat și oboseala generala fața de razboi. “Pentru autoritați, și pentru societate in ansamblu, este nevoie astazi sa se puna un fel de oboseala…

- Rusia a reusit sa-si extinda controlul in Ucraina doar cu 0,39% din teritoriul acesteia in luna februarie, timp in care s-au dat cele mai crancene lupte intre cele doua tabere, ambele inregistrand pierderi semnificative de vieti omenesti, relateaza miercuri EFE. Date in acest sens au fost publicate…