Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a distrus, duminica, un baraj situat pe un rau din regiunea Donețk, in incercarea de a incetini contraofensiva ucraineana, a anunțat Valeri Șerșen, un purtator de cuvant al armatei ucrainene, potrivit Kiev Independent.Rușii ar fi distrus barajul de mici dimensiuni de pe raul Mokri Yali,…

- Razboi in Ucraina, ziua 474. Sunt indicii ca fortele ucrainene efectueaza operatiuni de contraofensiva pe patru sau chiar cinci directii de pe front, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului.

- Armata rusa a distrus, duminica, un baraj situat pe un rau din regiunea Donețk, in incercarea de a incetini contraofensiva ucraineana, a anunțat Valeri Șerșen, un purtator de cuvant al armatei ucrainene, potrivit Kiev Independent.

- Ucraina nu va anunța data la care incepe contraofensiva, in schimb confirma ca are suficiente arme pentru a o face. Pana atunci, in zona Bahmutului au loc mai multe acțiuni ofensive. Au avansat 1, 5 kilometri și rușii au fost nevoiți sa bata in retragere.

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- O echipa de luptatori ucraineni a efectuat un exercițiu militar intr-o padure din apropierea Kievului, cu scopul de a distruge trupele ruse. Aceasta acțiune face parte din pregatirile de contraofensiva de primavara, care este așteptata cu interes de toți cei implicați, inclusiv Rusia. STIRIPESURSE.RO…

- Prigojin a devenit prima personalitate media rusa care vorbește public despre incheierea razboiului. Acest lucru poate demonstra atat ambiția politica in creștere, cat și oboseala generala fața de razboi. “Pentru autoritați, și pentru societate in ansamblu, este nevoie astazi sa se puna un fel de oboseala…