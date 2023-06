Stiri pe aceeasi tema

- Rușii lanseaza un nou atac masiv asupra Kievului folosind drone kamikaze iraniene. Autoritațile ucrainene raporteaza ca "ingerii pazitori" ai armatei au reușit sa apere orașul, distrugand toate dronele inamice. In plus, cancelaria lui Volodimir Zelenski confirma oficial ca forțele ucrainene au declanșat…

- Razboi in Ucraina, ziua 451. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat vineri seara decizia Statelor Unite de sustinere a coalitiei pentru livrarea de avioane de vanatoare F-16 si asteapta actiuni concrete, informeaza cotidianul Le Monde.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la BBC ca s-a luat decizia ca pierderile armatei ucrainene in termeni de vieți omenești sa nu fie date publicitații.Intrebat de ce Ucraina nu da publicitații pierderile din razboi și daca ucrainenii merita sa știe acest lucru, Zelenski a raspuns:…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca țara sa are nevoie de mai mult timp inainte de a lansa așteptata contraofensiva impotriva Rusiei, deoarece armata ucraineana mai are nevoie de sprijinul occidental promis. Zelenski a subliniat ca, deși au resurse pentru a continua și a avea succes,…

- Serviciile de informații ucrainene au luat in considerare in toamna posibilitatea de a ataca forțele rusești desfașurate in Siria cu ajutorul rebelilor kurzi, a relatat Washington Post , citand un document „strict secret” al serviciilor de informații americane, divulgat recent pe internet, potrivit …

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Experti ai Natiunilor Unite au constatat atrocitati, inclusiv executii, comise de fortele militare ucrainene si ruse impotriva prizonierilor de razboi, conform unui raport citat de cotidianul Le Monde.

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Razboi in Ucraina, ziua 388. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat, vineri seara, decizia "istorica" a Curtii Penale Internationale (CPI) de a emite un mandat de arestare pe numele presedintelui Rusiei, Vladimir Putin.