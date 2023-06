Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a susținut marți, 6 iunie, ca a respins, dupa trei zile de lupte, contraofensiva mult-așteptata a Kievului in estul Ucrainei, potrivit presei ruse de stat, scrie The Moscow Times."Timp de trei zile, regimul ucrainean a lansat o ofensiva indelung promisa in diferite puncte de-a lungul liniei…

- Ucraina este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a anuntat presedintele sau, citat de news.ro. Volodimir Zelenski a declarat ca nu stie cat timp va dura si ca „poate merge intr-o varietate de moduri" – dar ca „cred cu tarie" ca vor reusi.…

- Ucraina este pregatita sa lanseze mult așteptata contraofensiva pentru a recuceri teritoriul ocupat de Rusia, a declarat președintele Volodimir Zelenski intr-un interviu publicat sambata, 3 iunie, transmite Reuters . „Credem cu tarie ca vom reuși”, a declarat președintele Zelenski pentru Wall Street…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care in acest weekend se intalneste cu parteneri europeni care furnizeaza arme tarii sale, a declarat sambata ca "primii pasi importanti" ai unei contraofensive militare impotriva fortelor ruse "vor fi facuti in curand", relateaza CNN. Vorbind cu jurnalisti…

- Parada militara de pe 9 mai la Moscova se va desfașura fara restricții, iar președintele rus, Vladimir Putin, prezent la festivitați, va susține un discurs, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Interfax.ru.„Nu, se pregatește o parada obișnuita. Atat pot spune.…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia dupa invazia pe scara larga…

- Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri, 26 aprilie, o discuție telefonica cu Volodimir Zelenski, a anunțat președintele ucrainean, care a punctat ca discuția a fost „lunga și plina de insemnatate”, transmite Reuters.„Am avut o discuție telefonica lunga și plina de insemnatate cu președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca Rusia nu reuseste sa “inrobeasca spiritual” poporul ucrainean si ca Ucraina face totul posibil “pentru ca revansismul rus sa piarda in fiecare element al agresiunii sale”.“O alta saptamana de aparare aproape s-a…