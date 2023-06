Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba anunta ca i-a cerut miercuri, intr-o convorbire la telefon, secretarului general al NATO Jens Stoltenberg, pe tema summitului Aliantei Nord-Atlantice prevazut in iulie in Lituania, "cele mai bune garantii in vederea evitarii unor viitoare razboaie", relateaza…

- NATO tempereaza intenția Ucrainei de a deveni rapid membra a Alianței. Jens Stoltenberg, secretar general NATO, declara ca primirea Ucrainei ”nu e pe agenda, atata vreme cat țara se afla in razboi”. In teren, in zona cea mai fierbinte de pe front, Bahmut, situația e incerta.

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a recunoscut miercuri ca membrii Aliantei sunt divizati in privința aderarii Ucrainei și a spus ca acest subiect va figura pe agenda viitorului summit al organizatiei, care va avea loc in iulie, la Vilnius. Șeful NATO a exclus o aderare atat timp cat Ucraina…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca se asteapta ca aliatii sa convina la summitul din iulie, de la Vilnius, asupra unui program de asistenta care sa permita Ucrainei apropierea de standardele militare ale aliantei, transmite Reuters.El a precizat ca ar fi un program "multi-anual"…

- Forțele ruse folosesc noi tactici pentru a complica capacitatea apararii aeriene ucrainene de a detecta rachete rusești. Forțele ruse au efectuat patru lovituri cu rachete Kalibr asupra orașului Mykolaiv pe 27 aprilie, iar surse ucrainene au raportat ca forțele ruse au direcționat rachetele folosind…

- Ministrul german al Apararii a reactionat dupa ce Volodimir Zelenski și Jens Stoltenberg au vorbit despre aderarea Ucrainei la NATO. Boris Pistorius a afirmat ca „nu este momentul” pentru a se purta aceasta discuție dar ca „ușa este intredeschisa”. Ucraina a accentuat, in ultima perioada, solicitarile…

- UPDATE 00.10 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat marti la telefon cu presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, republicanul Kevin McCarthy, pe care l-a asigurat ca Ucraina poate da socoteala pentru fiecare dolar acordat de Washington ca asistenta, in conditiile in care republicanii…

- Tarile occidentale vor trebui sa sprijine Ucraina inca pentru mult timp, in contextul invaziei ruse din aceasta tara, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu aparut joi in cotidianul The Guardian, potrivit DPA. Presedintele rus Vladimir Putin „nu intentioneaza sa obtina…