- Cel puțin cinci oameni și-au pierdut viața in inundațiile de proporții cauzate de distrugerea barajului peste Nipru. Echipele de salvare ucrainene acționeaza non-stop pentru a salva oamenii. Unii s-au refugiat pe acoperișurile caselor inundate.

- Autoritatile ucrainene au confirmat ca 3 oameni si-au pierdut viata din cauza inundatiilor masive cauzate de distrugerea barajului de pe Nipru. In regiunea Herson continua eforturile de evacuare a civililor.

- Ucraina incearca sa evacueze locuitori din Herson ”cat mai rapid posibil”, in urma ruperii Barajului Kahovka, anunta marti ministrul ucrainean al Economiei Iulia Sviridenko postului american CNN. Sviridenko declara CNN ca 80 de localitati se afla in zona inundabila. „Ceea ce incercam sa facem acum este…

- Sviridenko declara CNN ca 80 de localitati se afla in zona inundabila. ”Ceea ce incercam sa facem acum este sa evacuam oamenii cat mai rapid posibil”, insita ea. Ucraina acuza forte ruse de un act de ”ecocid”. Kremlinul respinge orice implicare si acuza Kievul de ”sabotarea deliberata” a Barajului Kahovka,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat marti scandalizat de atacul impotriva unui baraj hidroelectric din Ucraina, atac ce „demonstreaza inca odata”, potrivit lui, „brutalitatea razboiului dus de Rusia”, transmite AFP. Distrugerea barajului Kahovka este „un act scandalos” care „pune…

- Trupele ucrainene au stabilit pozitii pe malul estic al raului Nipru in sudul regiunii Herson. Regiunea este partial controlata de Rusia, iar traversarea raului ar putea fi semnificativa in viitoarele ofensive. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…

- Fortele armate ucrainene, cu baza pe malul vestic al fluviului Nipru, efectueaza frecvent raiduri pe malul estic, in apropierea orasului Herson, pentru a incerca sa disloce trupele rusesti, a declarat marti un oficial regional citat de News.ro. Iuri Sobolevski, adjunctul sefului administratiei regionale…

- Trupele ucrainene se pregatesc sa traverseze raul Nipru in regiunea Herson, care a fost anexata ilegal de Rusia in septembrie anul trecut. Guvernatorul interimar instalat de Rusia in acea regiune a anunțat ca unitațile inamice de pe malul drept al raului fac manevre și pregatesc ambarcațiuni pentru…