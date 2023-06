Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a intensificat atacurile pe linia frontului din estul Ucrainei, ceea ce marcheaza inceperea unei etape cruciale a contraofensivei pentru eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post, informeaza Mediafax.Conform unor oficiali militari…

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Fortele ruse si-au intensificat utilizarea artileriei grele si a raidurilor aeriene asupra orasului ucrainean devastat Bahmut, a declarat marti comandantul fortelor terestre ucrainene. Luptele din Bahmut si din jurul acestuia au fost epicentrul razboiului din Ucraina in ultimele luni, relateaza Reuters,…

- Ocupanții ruși au continuat atacurile de-a lungul frontului si le-au concentrat asupra a doua orase ucrainene din regiunea estica Donetk, a anuntat armata ucraineana, care spune ca a respins peste 40 de lovituri inamice in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters . Luptele cele mai intense au fost de-a…

- Ministerul britanic al Apararii a raportat in actualizarea sa zilnica ca Rusia a obținut caștiguri semnificative in orașul Bahmut. Conform acestui raport, forțele ruse au reușit, foarte probabil, sa avanseze in centrul orașului și sa captureze malul vestic al raului Bahmutka. In urma acestor evenimente,…

- UPDATE Organizația Națiunilor Unite a acuzat vineri forțele ucrainene și ruse de comiterea a zeci de execuții sumare ale prizonierilor de razboi in timpul invaziei rusești in Ucraina, potrivit AFP. „Suntem profund ingrijorați de execuția sumara a 25 de prizonieri de razboi și non-combatanți ruși”, precum…

- Folosirea rachetelor hipersonice "Kinjal" de catre Rusia in Ucraina a aratat ca SUA și aliații sai nu detin arme analoage, ca sunt greu de interceptat cu sistemele moderne de aparare antiracheta și pot fi echipate cu focoase convenționale și nucleare, se afirma intr-un articol publicat in The Washington…