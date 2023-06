Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, a declarat, marti seara, ca nu cunoaste cine a comis atacul asupra barajului din sud-estul Ucrainei, dar a atribuit responsabilitatea generala Rusiei, din cauza invaziei militare.

- Guvernul american dispune de informatii care inclina spre a atribui Rusiei responsabilitatea pentru distrugerea unui baraj masiv in sudul Ucrainei, a relatat NBC News, citand doi oficiali americani si un oficial occidental, potrivit Reuters.

- Guvernul american dispune de informatii care inclina spre a atribui Rusiei responsabilitatea pentru distrugerea unui baraj masiv in sudul Ucrainei, a relatat marti NBC News, citand doi oficiali americani si un oficial occidental, potrivit Reuters.

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, considera ca nu exista posibilitatea, in acest moment, de a se ajunge la o incetare a focului generala in Ucraina, intrucat amandoua partile sunt convinse ca pot castiga, consemneaza marti AFP si Reuters, citand dintr-un interviu acordat de responsabilul…

- Un oficial rus a avertizat vineri, 21 aprilie, cu privire la o cursa "incontrolabila" a inarmarii care implica mai multe puteri nucleare, relateaza agenția rusa de presa RIA, potrivit Reuters."In esența, asistam la o cursa a inarmarii cu rachete cu consecințe greu de prevazut. Zeci de miliarde de dolari…

- Conform unui raport secret „scurs” din Pentagon, in zilele de 3,4 și 5 martie, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat operațiuni militare complexe, nu doar umanitare, in sprijinul Ucrainei. Astfel, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat urmatoarele operațiuni militare: Recunoaștere aeriana in adancime…

- Serviciul de securitate din Ucraina l-a arestat sambata pe staretul manastirii cunoscuta sub numele de Lavra Pecerska din Kiev, cel mai important lacas de cult din Ucraina, anunța BBC, potrivit Rador.Mitropolitul Pavel a fost arestat sub suspiciunea de discurs in care justifica agresiunea armate…

- Adjunctul Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Vadim Skibitski, a declarat miercuri intr-un interviu pentru RBC-Ucraina ca Federația Rusa iși va reorienta țintele bombardamentelor spre zonele de logistica și facilitați militare ucrainene.Rusia intenționeaza…