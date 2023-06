Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean condamna distrugerea barajului din orașul Kahovka, in urma careia mai multe localitați din regiunea Herson, Ucraina, au fost inundate. „Condamn cu fermitate distrugerea barajului din Kahovka din aceasta dimineața. Atacarea de catre Rusia a infrastructurii…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, reacționeaza la distrugerea barajului Hidrocentralei Kahovka. Acesta a transmis un mesaj dur dupa atacul Rusiei și spune ca Ucraina nu poate fi oprita.Nici cu apa, nici cu rachete, spune Zelenski CITESTE SI Klaus Iohannis trage un semnal de alarma, inainte…

- Rusia va trebui sa dea socoteala pentru distrugerea partiala a barajului hidroelectric Kahovka, din Ucraina. Declarația a fost facuta de presedintele Consiliului European, Charles Michel, care a catalogat aceasta acțiune drept o crima de razboi.

- Un baraj uriaș din zona controlata de ruși din sudul Ucrainei a fost distrus, declanșand un potop de apa. Armata ucraineana a acuzat Rusia ca a aruncat in aer barajul, in timp ce oficialii ruși au dat vina pe ucraineni.

- Distrugerea de catre Rusia a hidrocentralei de la Kahovka confirma faptul ca fortele Moscovei „trebuie sa fie alungate” din intreaga Ucraina, a afirmat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

- Serviciile de informații militare ucrainene au facut noi dezaluiri despre presupușii autori ai atacului. „Ar putea sa fie vorba despre alte scenarii de activitate ale forțelor locale care opun rezistența Kremlinului. Adica forțele de rezistența sau chiar facțiunile care lupta pentru putere și vor sa…

- Dupa vizita oficiala a șefului NATO in Ucraina, Volodimir Zelenski are așteptari mari privind aderarea țarii sale la Alianța Nord-Atlantica. Mai mult, acesta a transmis un mesaj, joi seara, in care exclude faptul ca NATO sa nu-i adreseze o invitație privind aderarea țarii sale. Surpiza neplacuta vine…

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…