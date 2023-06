Aproximativ 42.000 de persoane risca sa fie afectate de inundații in zonele controlate de Rusia și Ucraina de-a lungul raului Nipru, dupa ce un baraj s-a prabușit, in timp ce șeful Organizației Națiunilor Unite a avertizat cu privire la „consecințele grave și de mare anvergura”, scrie Reuters. Ucraina și Rusia se acuza reciproc pentru prabușirea […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 468. Zeci de mii de persoane, expuse riscului, dupa prabusirea barajului de pe Nipru a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .