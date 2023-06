Stiri pe aceeasi tema

- Barajul imens din sudul Ucrainei, zona care in acest moment este controlata de Rusia, a fost aruncat in aer marți, eliberand un potop de apa in zona de razboi, potrivit forțelor ucrainene și ruse. Ambele parți se acuza reciproc de distrugerea barajului aflat in amonte fața de Herson, transmite Reuters.…

- UPDATE Administratia Chinei a indemnat, vineri, Uniunea Europeana si NATO sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, pentru a facilita o solutie de oprire a conflictului cu Rusia, dar secretarul de Stat american, Antony Blinken, a insistat ca fortele ucrainene trebuie sa primeasca in continuare armament.…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și mai multe au fost ranite in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei clinici din orașul Dnipro, in estul Ucrainei, vineri, 26 mai, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. El a denunțat atacul ca fiind o crima impotriva umanitații, iar Ministerul…

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, a avertizat marti Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR) din estul Ucrainei, anexata, impreuna cu alte…

- Rusia nu invita niciun sef de stat sau de guvern strain la traditionala sa parada militara din 9 mai, in cel de-al doilea an de razboi al Kremlinului impotriva Ucrainei, relateaza DPA. „Anul acesta nu au existat invitatii speciale”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului luni, potrivit agentiei…

- Ucraina si Rusia au raportat pierderi grele in batalia pentru Bahmut. Moscova incearca de luni de zile sa cucereasca orasul din estul Ucrainei, intr-un razboi de uzura, transmite BBC, citat de news.ro.Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat ca fortele rusesti au suferit peste 1.100…