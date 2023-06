Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana sarbatorește "primul succes" in cadrul ofensivei sale la Bahmut, o batalie indelungata și sangeroasa din conflictul cu Rusia. Progresul trupelor noastre in zona Bahmut este un punct de cotitura in apararea acestui oraș pe care Rusia a incercat sa-l cucereasca inca din vara trecuta.…

- Presedintele Volodimir Zelenski a ridicat duminica prestigiosul premiu Charlemagne in numele poporului ucrainean, acordat in onoarea serviciilor aduse Europei, incununand astfel o vizita in Germania in care a obtinut un nou ajutor militar si un sprijin calduros din partea Berlinului, relateaza Reuters,…

- Duminica, forțele aeriene au informat ca Rusia a atacat Ucraina din multiple direcții, utilizand drone de atac Shahed, rachete Kalibr lansate de pe nave din Marea Neagra și rachete de croaziera lansate de pe avioane strategice Tu-95. In regiunea Ternopil din vestul țarii, cel puțin doua persoane au…

- Pe masura ce Ucraina iși pregatește forțele pentru o contraofensiva cruciala, continua dezbaterea dintre aliații sai occidentali cu privire la echipamentul care ar trebui sa-i fie furnizat, scrie The Economist.

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Primele patru avioane de vanatoare de tip MIG-29 din Slovacia au ajuns deja in Ucraina, iar militarii ucraineni care au participat la un program de instruire in SUA, pentru utilizarea sistemelor Patriot, se pregatesc sa revina acasa. Intr-un anunț triumfal, Kievul a declarat ca trupele sale au traversat…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Razboi in Ucraina, ziua 377. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei.