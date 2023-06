Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de luptatori rusi pro-Ucraina implicati in incursiuni recente in regiunea Belgorod de la granita cu Rusia afirma ca a luat prizonieri doi soldati rusi si se ofera sa-i predea in schimbul unei intalniri cu guvernatorul regional, informeaza duminica Reuters, relateaza Agerpres.Legiunea Libertatea…

- Inca din primele ore ale dimineții, capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete. Cel puțin trei persoane au fost ucise și patru au suferit rani. Printre victime se numara și doi copii. Intre timp, Casa Alba a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, de 300 de milioane de dolari

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier

- Purtatorul de cuvant al Direcției Principale de Informații (GUR) ucraineana, Andriy Yusov, a menționat ca grupuri de cetațeni ruși au lansat o operațiune in regiunea Belgorod pentru „eliberarea acestor teritorii... de așa-numitul regim Putin”.

- Un incendiu major a izbucnit miercuri dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea unui pod crucial care leaga Rusia continentala de Crimeea, a declarat un oficial rus, la cateva zile dupa ce Moscova a acuzat Ucraina pentru un atac care a incendiat un depozit de petrol din Sevastopol, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 428. Ucrainenii sunt „intr-o poziție buna” pentru o contraofensiva impotriva armatei ruse, a declarat miercuri comandantul militar american de rang inalt din Europa in fața unei comisii a Congresului, potrivit CNN.

- O eventuala arestare a presedintelui Federatiei Ruse in strainatate in baza mandatului emis de Curtea Penala Internationala (CPI) ar echivala cu o declaratie de razboi impotriva Rusiei, un casus belli, a avertizat joi vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, fost presedinte…

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș