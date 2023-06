Stiri pe aceeasi tema

- O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters. Guvernatorul Serhiy Lysak a scis pe Telegram ca trei dintre copii sunt in stare grava. In total,…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și mai multe au fost ranite in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei clinici din orașul Dnipro, in estul Ucrainei, vineri, 26 mai, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. El a denunțat atacul ca fiind o crima impotriva umanitații, iar Ministerul…

- Este a 448-a zi de razboi la scara larga din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis cetațenilor ucraineni, marți seara, ca cele 18 rachete lansate de ruși asupra Ucrainei au fost doborate de apararea antiaeriana.

- In ultimele 24 de ore, bombardamentele efectuate de catre Rusia in regiunea Donețk din estul Ucrainei au dus la decesul a cel puțin doua persoane civile. Incidentul s-a produs in orașul Avdiivka, unde cei doi decedați, printre care și un bebeluș in varsta de 5 luni, au murit ca urmare a bombardamentelor.…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius a avertizat miercuri, 8 martie, impotriva tragerii unor concluzii premature dupa apariția unor noi informații cu privire la exploziile de la gazoductele Nord Stream, oficialul de la Berlin sugerand ca atacul ar putea sa fi fost o operațiune de tip „steag…