- Ucraina este pregatita sa lanseze contraofensiva mult asteptata pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru Wall Street Journal publicat sambata si preluat de Reuters, citata de digi24.ro.

- Administratia de la Washington nu este de acord cu un eventual armistitiu in Ucraina atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, a declarat secretarul de Stat american, Antony Blinken.Blinken ia peste picior armata rusa: „A doua cea mai puternica din Ucraina”, nu din lumeSecretarul de stat…

- Razboi in Ucraina, ziua 465. ​​​​​​​Administratia de la Washington nu este de acord cu un eventual armistitiu in Ucraina atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, a declarat vineri secretarul de Stat american, Antony Blinken.

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

