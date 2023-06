Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 465. ​​​​​​​Administratia de la Washington nu este de acord cu un eventual armistitiu in Ucraina atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, a declarat vineri secretarul de Stat american, Antony Blinken.

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a criticat vineri armata Kremlinului, spunand ca Rusia sta „mult mai rau astazi decat inainte de invazia la scala larga” a Ucrainei, inceputa in februarie 2022, transmite Insider.

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 407. Administratia de la Washington a anuntat, miercuri seara, ca Statele Unite nu faciliteaza si nu incurajeaza in niciun fel Ucraina sa comita atacuri pe teritoriul Rusiei, respingand acuzatiile presedintelui rus, Vladimir Putin.

- Vladimri Putin se teme de fuga in strainatate a inalților oficiali ruși, in contextul schimbarilor economice legate de razboiul din Ucraina și de politica externa recent schimbata. Președintele rus a luat o decizie majora: a dat dispoziție de confiscare a pașapoartelor ruse de la anumite persoane importante…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

