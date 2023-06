Stiri pe aceeasi tema

- O explozie in apropierea orasului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat o locuinta cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii se ocupa cu scoaterea locuitorilor care se mai afla sub daramaturi, a anuntat guvernatorul regional Serhii Lisak, informeaza Reuters. Conform…

- O explozie produsa in aproprierea orașului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat sambata o cladire cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii intervin pentru scoaterea victimelor aflate inca sub daramaturi, a anunțat guvernatorul regional Serhii Lisak, informeaza Reuters,…

- O explozie produsa in aproprierea orașului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat sambata o cladire cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii intervin pentru scoaterea victimelor aflate inca sub daramaturi.

- Inca din primele ore ale dimineții, capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete. Cel puțin trei persoane au fost ucise și patru au suferit rani. Printre victime se numara și doi copii. Intre timp, Casa Alba a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, de 300 de milioane de dolari. Un …

- Ucraina a declarat marti ca luptele au scazut in intensitate in Bahmut, dar bombardamentele continua in zona din jur. Trupele ucrainene mentin un mic punct de sprijin la marginea orasului, in timp ce fortele rusesti curata zonele pe care le detin, relateaza Reuters. Fortele ruse au declarat sambata…

- Alerte de raid aerian au sunat in toata Ucraina vineri dimineața. Explozii au fost raportate vineri dimineața in regiuni foarte diferite din Ucraina, inclusiv in Krivoi Rog, centrul Ucrainei, și in Rivne și Lutsk, in vest, relateaza Reuters. Armata ucraineana afirmase pe Telegram ca avioane rusești…

- Alerte antiaeriene au fost declarate pe intreg teritoriul Ucrainei joi dimineața, iar armata a avertizat in legatura cu posibile lovituri cu rachete rusești intr-un arc larg care se intinde de la Kiev pana in regiunile centrale și in sud, potrivit Reuters. La o ora dupa ce au fost emise avertizarile,…

- Rachetele rusesti au lovit luni orasul Sloviansk din estul Ucrainei ucigand doua persoane aflate in masinile personale, ranind alte peste 30 de persoane si distrugand cladiri, au declarat politia si autoritatile locale, informeaza AFP, citat de Agerpres."Sunt doi morti si 29 de raniti in Sloviansk,…